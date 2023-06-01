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الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اختناق أحد الأشخاص في حريق شقة سكنية بأكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
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أصيب أحد الأشخاص باختناق في حريق التهم شقة سكنية بالطابق الأرضي بعقار مكون من 5 طوابق بالحي الثامن بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بعقار مكون من 5 طوابق بالحي الثامن بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة أحد الأشخاص باختناق جري نقل المصاب إلي مستشفي أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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