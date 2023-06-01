ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة ، بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .

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وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14845 طن تشمل : 3700 طن رمل و 2200 طن يوريا صب و 4550 طن ملح و 4395 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 78282 طن تشمل : 8791 طن خردة و 1617 طن نواتج تقطير و 15083 طن فول صويا و 9703 طن كسب فول صويا و 7820 طن ابلاكاش و 1099 طن خشب زان و 18248 طن ذرة و 1000 طن كسب عباد و 11843 طن قمح و 3078 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1782 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 275 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3257 حاوية مكافئة

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 146649 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 192045 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية و أكتوبر ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5215 شاحنة .

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ظهر اليوم الخميس، جولة ميدانية، تفقدت خلالها موقع انشاء مبنى ديوان عام المحافظة لمتابعة الأعمال الجارية به و أيضًا تطوير كورنيش النيل ، حيث رافقها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة..

وفى هذا السياق، اطلعت " المحافظ " على الموقف التنفيذى للمشروع و آخر التطورات بإنشاء النصب التذكارى وكذلك تطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة ، كما بحثت خطة فرش المبنى وآلية إعداد دراسة لتجهيزه كمبنى أخضر ذكى.

كما اطلعت أيضًا على الملامح الرئيسية للمراحل المقبلة وفقًا لخطوات محددة ومتوازية ، حيث أكدت " محافظ دمياط " على الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة لتحقيق محاور المخطط المتكامل الذى تم اعداده لإنشاء مبنى الديوان بما يتناسب مع المعايير الخاصة بالمنشآت الحكومية وكذلك تطوير المنطقة المحيطة والتى لم تشهد اى أعمال تطوير منذ فترة زمنية طويلة .