"تعليم القليوبية": لم نتلق شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية

تابعت سماح إبراهيم، مدير تعليم القليوبية، سير العملية الامتحانية التحريرية للدبلومات الفنية المختلفة 2023م من غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، بحضور المهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفني ورئيس غرفة العمليات وأعضاء الغرفة.

وأوضحت “إبراهيم”، أنه يؤدي اليوم طلاب الشعبة الصناعية مواد فنية متنوعة، وطلاب الشعبة التجارية والفندقية قانون المرافعات وقانون عمل، وطلاب الشعبة الزراعية مواد فنية متنوعة، ولم ترصد غرفة العمليات أي شكاوى بشأن امتحانات اليوم.

وتابعت سماح إبراهيم وصول الأسئلة من مركز توزيع الأسئلة في الصباح الباكر إلى اللجان الامتحانية، مؤكدة على التزام الجميع بالهدوء والجو المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات والتنبيه بعدم دخول أجهزة المحمول مع الطلاب والتأكد من استخدام العصا الإلكترونية.

وشددت مدير التعليم على الجميع بضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل وخارج اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول والالتزام بقانون 205 لسنة 2020 بعدم الإخلال بأعمال الامتحانات وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيا باللجان.