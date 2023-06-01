علمني درسا.. أحمد أمين يتنازل عن جائزة أفضل ممثل كوميدي للفنان طه دسوقي

عبر الفنان أحمد أمين عن شكره للفنان طه دسوقي، بعد أن تنازل عن جائزة أفضل ممثل صاعد للطفل عمر الشريف عن دوره في مسلسل “تحت الوصاية”، وقرر التنازل عن جائزة أفضل ممثل كوميدي في رمضان الماضي لصالح طه دسوقي من مهرجان "creative summit ".

وقال أحمد أمين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا أشكر المهرجان لأن بعض المهرجانات لما الفنان بيعتذر عن الحضور بيقدمو الجايزة لفنان تاني.. لكن هما طلبوا مني بشياكة إن حد يستلم الجايزة بدالي لأن كان عندي ظروف منعتني من الحضور.. وطلبت من طه دسوقي يستلم مكاني".

وتابع أمين:"ولما هو اتنازل عن جايزته للممثل الجميل عمر شريف حسيت اني عايز أشكره بأي طريقة لأنه علمني درس في العطاء.. ولقيت ان جايزتي اللي هي "احسن ممثل كوميدي في رمضان" أليق هدية لأني فعلا شايفه كان احسن ممثل كوميدي في الموسم اللي فات.. ربنا يوفقك يا حبيبي ويزيدك نقاء وموهبة واخلاص.. ويا عمر انت فعلا تستحق".