خاص| والد المصارع أحمد بغدودة يكشف حقيقة عودة نجله إلى القاهرة

كشف فؤاد بغدودة، والد المصارع أحمد بغدودة، حقيقة عودة نجله إلى القاهرة بعد تركه بعثة المصارعة التى شاركت في البطولة الأفريقية التى أقيمت مؤخراً بتونس.

وقال والد المصارع في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، اليوم الخميس، إن نجله لم يعد حتى الآن للقاهرة وما زالت هناك محاولات تتم من أجل التواصل معه.

وكشف والد بغدودة، أن اللغط الذى حدث مؤخراً نتيحة استغلال بعض الأشخاص صور نجله وإنشاء صفحات على موقع التواصل الإجتماعي تحمل اسمه وصوره بحثًا عن التفاعل والشهرة، مما جعل البعض يزعم عودة نجلى إلى القاهرة.

وأكد أحمد فؤاد بغدودة والد المصارع المصري، أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية ضد منتحلي صفة نجله وسيطالب مباحث الإنترنت بتتبع هذه الصفحات حتى يصل لهؤلاء الأشخاص الذين ينتحلون صفته.

وأشار فؤاد بغدودة، إلى أنه اضطر لاستخدام حساب نجله عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب عبر الصفحة الحقيقة كاملة وحذر الجميع من متابعة الصفحات المضروبة التى تسعى للشهرة على حساب ابنه.

من جانبه نفى اللواء عصام نوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة أن يكون هناك أي اتصال أو تواصل مع المصارع أحمد فؤاد بغدودة، مؤكداً أن هناك محاولات قوية للتواصل مع المصارع من أجل الترتيب لعودته مرة أخرى للقاهرة.