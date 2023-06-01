ميدانيا.. محافظ دمياط تبحث فرش الديوان العام كمبنى أخضر ذكي

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ظهر اليوم الخميس، جولة ميدانية، تفقدت خلالها موقع انشاء مبنى ديوان عام المحافظة لمتابعة الأعمال الجارية به و أيضًا تطوير كورنيش النيل ، حيث رافقها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

وفى هذا السياق، اطلعت " المحافظ " على الموقف التنفيذى للمشروع و آخر التطورات بإنشاء النصب التذكارى وكذلك تطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة ، كما بحثت خطة فرش المبنى وآلية إعداد دراسة لتجهيزه كمبنى أخضر ذكى.

كما اطلعت أيضًا على الملامح الرئيسية للمراحل المقبلة وفقًا لخطوات محددة ومتوازية ، حيث أكدت " محافظ دمياط " على الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة لتحقيق محاور المخطط المتكامل الذى تم اعداده لإنشاء مبنى الديوان بما يتناسب مع المعايير الخاصة بالمنشآت الحكومية وكذلك تطوير المنطقة المحيطة والتى لم تشهد اى أعمال تطوير منذ فترة زمنية طويلة.

وترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،اجتماعًا جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والمستشار هيثم غندور المستشار القانونى للمحافظة وممثل الشركة المشغلة لمصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور" ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور وكذلك مديرى عدد من الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وتابعت "المحافظ" خلال الاجتماع منظومة العمل داخل مصنع أبو جريدة، وانتظام عملية توريد القمامة من المراكز والمدن الى المصنع لتنفيذ عملية التدوير، كما بحثت آلية تخطى كافة المعوقات التى تواجه تلك المنظومة، وكذلك الموقف الخاص بمنظومة الحماية المدنية وصيانة المعدات من قبل الشركة المشغلة طبقًا لجدول زمني محدد.

وفى سياق متصل، ناقشت "المحافظ" عدد من المقترحات المطروحة فى إطار الملامح المستقبلية للوصول إلى افضل الأساليب والدراسات لرفع كفاءة منظومة العمل داخل المصنع بما يتفق مع الجوانب البيئية والاقتصادية والمعايير الخاصة بالتخلص الآمن من المخلفات الصلبة، مؤكدة أهمية الإشراف المستمر على المنظومة بالكامل.