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الخميس 01 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الروسي يخطط للقاء نظيره السعودي على هامش اجتماع دول "بريكس"

لافروف
لافروف
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كشف سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، إن وزير الخارجية سيرجي لافروف يخطط على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية دول "بريكس" لعقد لقاء مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية .

ولفت نائب وزير الخارجية الروسي إلى أنه تتم مناقشة موضوع  توسيع "بريكس" منذ فترة محددة من الوقت.

وتابع: "هذه ليست اللحظة التي يمكن التحدث فيها عن مرشحين معينين، ويعقد الوزيران لقاء على هامش الاجتماعات، وحسب معلوماتي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان موجود هنا أيضا في كيب تاون، ومن المقرر عقد اجتماع له مع لافروف".

وأضاف: "هناك بعض المرشحين الأقوياء للغاية لعضوية بريكس، والسعودية واحدة منهم. ونحن نؤيد ترشيحهم دون قيد أو شرط وسنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تأخير عملية وضع المعايير والشروط لقبول الأعضاء الجدد".

سيرجي لافروف الأمير فيصل بن فرحان بريكس