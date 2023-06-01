لويد أوستن: تعزيز التحالف العسكري بين واشنطن وطوكيو لمواجهة تحديات مشتركة

عرضت فضائية يورونيوز، مقطع فيديو لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال زيارته لطوكيو لإجراء محادثات ثنائية قبل التوجه إلى قمة شانجريلا الأمنية في سنغافورة.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الخميس، في طوكيو إن الولايات المتحدة واليابان تعملان على تحديث تحالفهما العسكري في مواجهة تهديدات الصين وكوريا الشمالية وروسيا.

وقبل لقاء مع نظيره الياباني ياسوكازو هامادا، أشار أوستن إلى أن بلديهما يواجهان "تحديات مشتركة مرتبطة بالسلوك القسري" للصين و"الاستفزازات الخطيرة لكوريا الشمالية والحرب الوحشية التي اختارتها روسيا في أوكرانيا".

وأضاف "لكننا متحدون بمصالحنا وقيمنا المشتركة ونتخذ خطوات مهمة لتحديث تحالفاتنا وتعزيز ردعنا".

وأشار أوستن إلى التعاون الثلاثي مع أستراليا وكوريا الجنوبية وكذلك زيادة "وتيرة ونطاق وحجم" المناورات والتدريب.

وقال إن القوات الأمريكية واليابانية أصبحت "أكثر تنوعاً في قدراتها وأكثر مرونة وأكثر قدرة على الحركة"، مرّحباً بقرار اليابان امتلاك قدرات لهجوم مضاد وتحسين تبادل المعلومات مع واشنطن.