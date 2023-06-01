سقوط جزء من جدارية أعلى سور كوبري ميدان حارث ببني سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد، بمتابعة الإجراءات المنفذة للتعامل مع سقوط جزء محدود من جدارية أعلى سور الكوبري العلوي بميدان حارث بمدينة بني سويف، والذي وقع صباح اليوم، دون خسائر أو إصابات.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، توجه السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، لموقع الكوبري، وبرفقته رئيس المدينة الأستاذ هاني الجويلي، مدير الأزمات بديوان عام المحافظة، والمختصين من الأجهزة والإدارات المعنية من المرور والحماية المدنية والوحدة المحلية والمكتب الفني بالمحافظة.

وعاين السكرتير العام المساعد، الوضع الحالي بالكوبري على الطبيعة "بعد غلقه جزئياً بشكل مؤقت"، وتم وضع حواجز حديدية كمصدات، مع فتح حارة صغيرة لتسيير الحركة على الكوبري، وذلك بالتزامن مع رفع المخلفات وبقايا الجزء المتساقط، وهو عبارة عن جداريات أعلى سور الكوبري، تشمل رسومات فنية وجرافيك بغرض تجميل وتزيين المنطقة أعلى السور.

وقد أشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ، بسرعة الانتهاء من أعمال رفع المخلفات وتأمين السور ومراجعة كافة الأجزاء والمناطق على امتداد السور، واتخاذ الإجراء الفني والهندسي اللازم لتأمين وحماية السور،مع تعيين خدمة مرورية لتيسير الحركة بمحيط الأعمال .