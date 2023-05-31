النائب أيمن محسب لصالون التنسيقية: ملف السياحة على أولويات الحوار الوطني

أكد الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني؛ وعضو مجلس النواب، أن الحوار الوطنى وما يبذل من جهد لوضع أطروحات نقاش يشكل نتاج عمل وإعداد عام كامل، مضيفًا أن الحوار الوطنى قضى على مراحل التشكيك التى طرحت مثل هل سيؤتي ثماره من عدمه، وأنه واقع حقيقى يشارك فيه كافة الأطياف السياسة، مؤكدًا أن إعداد الحوار الوطنى نتج عن أفكار وأطروحات قابلة للنقاش والتنفيذ.

جاء ذلك خلال مشاركته في الصالون النقاشي الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول جلسات المحور الاقتصادي بـ"الحوار الوطني".

وأشاد بدور ومشاركة الشباب فى الحوار الوطنى والذى يشكل 66 % من المشاركات والمقترحات التى تبناها المجلس واللجان النوعية.

وأشار محسب، إلى أهمية قطاع السياحة الذى يشكل رابع مصدر من مصادر الدخل القومى المصرى، فمصر حباها الله بمناخ ومقومات جعلت منها أيقونة سياحية تنافس العديد من الدول، ناهيك أن هناك مجالات للسياحة كالسياحة الرياضية من شأنها أن تفيد مجال السياحة فى مصر ؛ ولذا وجب الاهتمام بها.

وتابع: "من المقترحات الهامة التى نوليها اهتماما هو ملف العاملين فى القطاع السياحى، ومناقشة التحديات التى قد تؤهلهم لسوق العمل مرة أخرى فى خلق مجالات سياحية مختلفة والترويج للسياحة بشكل يليق بمصر ويضعها فى مكانتها".

ووضع مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة، عددا من المحاور لتنمية قطاع السياحة فى مصر، منها تشكيل وعى المواطن فى كيفية استقبال السائح، والتعامل معه، وتوعيته من خلال وسائل الإعلام والنشرات الدورية بأن السياحة فى مصر هى من أهم مصادر الدخل بها، وأنه يجب على المواطن أن يولى اهتماما بهذا الشأن وننمى فيه معاملة السائح بالصورة التى تليق بشعب مصر المضياف.

وأشار إلى أن هيئة التنمية السياحية هى التى يجب أن تضع الضوابط اللازمة فى تحديد الأسعار، وتأهيل العاملين فى المجالات السياحية، والاهتمام بالفنادق الأربعة والثلاثة نجوم، حيث إن جزء من السياحة هى سياحة أفراد أو شباب ويهتمون بتلك الفنادق، مؤكدًا أن رجال الأعمال أشاروا لتلك النقاط فى الجلسات، حيث إن دور الهيئة يتحدد فى طباعة المطبوعات السياحية وتوزيعها خارج مصر، وأنها يجب أن تعظم من دورها الذى يساهم فى جذب السياحة.

وأكد على ضرورة دعم مجال الطيران وخاصة الطيران الاقتصادى، وأن تسمح الدولة بمشاركة الشركات الخاصة والتعاون مع القطاع الخاص وتشجيعه للدفع بشركات الطيران الاقتصادى والذى من شأنه يعظم من الاستفادة فى مجال السياحة.

ولفت محسب، إلى أن هناك 22 قرارًا أصدرهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، هم 80% داخل الحوار الوطنى، وهذا يوضح اهتمام القيادة السياسة بدور الحوار ونتائجه، قائلا: هدفنا الأسمى من الحوار الوطنى أن نقول للمواطن أن "صوتك مسموع..وقابل للتنفيذ"، مشيرا إلى أن الحوار سوف يؤتى بثماره وأن ما نقوم به هو محاولة لرد الجميل لمصر وهدفنا تنمية مصر.

أدار الحوار خلال الصالون، النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، باسم لطفي مقرر مساعد لجنة الاستثمار، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمود سامي مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

