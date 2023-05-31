غرفة السياحة: عقد الطوافة إجباري على الشركات والسعر 5800 ريال

أعلنت غرفة شركات السياحة عن أسعار الخدمات التي ستقدمها شركة رواف منى للطوافة للحجاج المصريين خلال موسم حج 1444 هـ.

وقالت الغرفة، إنها تعاقدت مع شركة رواف منى لخدمات الحجاج وذلك لتقديم خدمات الإعاشة لحجاج القطاع السياحي (خمس نجوم – اقتصادي – بري) بالمشاعر (مني – عرفات) وذلك لكامل عدد حجاج القطاع السياحي، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للشركات السياحية وتقديم الخدمة المثلى لهم في ظل قرار السلطات السعودية المتضمن فتح المنافسة بين مقدمي الخدمة بالمملكة بهدف تجويد خدمات الحجاج.

وأضافت الغرفة، إنه في ضوء خطاب وزارة السياحة والآثار الوارد للغرفة اليوم والمتضمن أهمية وضرورة إخطار الشركات السياحية بإتمام التعاقد مع شركة رواف منى لخدمات الحجاج وأسعار الباقات محل التعاقد، فإن الغرفة تعلن أنها تعاقدت على باقة (ب) مطور لحجاج البرنامج الخمس نجوم (بعد إضافة العديد من المميزات والتحسينات والخدمات) بقيمة 5800 ريال سعودي، وباقة (د) مطور لحجاج البرنامج الاقتصادي والبري (بعد إضافة العديد من المميزات والتحسينات والخدمات) بقيمة 2750 ريال سعودي، وجميع هذه الأسعار شاملة قيمة الإعاشة والخدمات الأرضية البالغه 534.75 ريال وأيضًا قيمة الضريبة المضافة البالغه 15%.

وأكدت غرفة الشركات، أنه قد تم إخطار الوزارة بهذا التعاقد حتى يتسنى لها إدراجه ضمن المستندات الواجب تقديمها من الشركات السياحية عند إنهاء ملفات المعاينة وتوثيق عقود السكن من الشركات المنفذة للحج وفقًا للإجراءات المتبعه في هذا الشأن كل عام، وسيتم موافاة الشركات بتفاصيل

الباقات وحزم الخدمات في وقت لاحق.

وأشارت إلى أنه جارى العمل مع شركة رواف منى لتحديد أسماء مراكز الخدمة الميدانية المشرفة علي الخدمات المقدمة لحجاج القطاع السياحي خلال الفترة القليلة القادمة وذلك حتى يتسنى للغرفة إخطار وزارة السياحة والآثار بها لتزويد موقع الإدارة المركزية للشركات بأسماء المراكز والإعلان عنها للشركات.

وفي هذا الصدد فإن الغرفة تحذر شركاتها من الانسياق خلف أية دعوات من شأنها تشتيت جموع الشركات المنفذة للحج وإحداث بلبلة بالسوق من خلال عمل إجراءات سوف تضر الشركة التي ستنساق خلف هذه الشائعات، حيث أنه بعد التنسيق والاتفاق مع وزارة السياحة والآثار فإن تعاقد الغرفة على خدمات الإعاشة والتغذية بالمشاعر هو تعاقد ملزم لكافة الشركات المنفذة للحج، وسيتم إدراجه على المسار الإلكتروني للحج أمام الشركات لإتمام الإجراءات المعتادة كل موسم، ولن يُقبل أي تعاقد خارج مظلة الغرفة وفقًا للعقد المبرم مع شركة رواف منى لخدمات الحجاج.