نيل جيليس تتأهل لمواجهة نور الشربيني بنصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش

تأهلت البلجيكية نيل جيليس المصنفة الثامنة عالميًا، إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش 2023، بعد فوزها بثلاثة أشواط الشوط، على اللاعبة المصرية سلمى هانى لاعبة وادى دجلة المصنفة الـ 12 عالميًا.

جاءت نتائج المباراة كالتالى:

11-9، 3-11، 11-3، 12-10.

وأبدت سعادتها بالفوز، مؤكدةً أنها تسعى جاهدة لتقديم أفضل مستوياتها في المراحل القادمة من البطولة.

ومن المقرر أن تلتقى البلجيكية بنور الشربيني بعد تأهلهم إلى الدور نصف النهائي في بطولة الجونة الدولية للإسكواش، كإنجاز جديد لهم في مسيرتهم الرياضية المميزة، حيث تعتبر الشربينى واحدة من أبرز اللاعبات المصريات في رياضة الإسكواش، وتحظى بشعبية واسعة في الوسط الرياضي المصري والعالمي.

وانطلقت بطولة الجونة الدولية للإسكواش رجال وسيدات يوم 26 من مايو وتستمر حتى 2 من يونيو 2023، في مدينة الجونة بمجموع جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.