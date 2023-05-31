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الخميس 01 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

العثور على فتاة الشرقية المتغيبة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت الاجهزة الامنية اليوم  ما تم نشره على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب إحدى الفتيات بمحافظة الشرقية.
 بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالشرقية من (أحد الأشخاص – مقيم بالشرقية)، بتغيب كريمته (طالبة) عقب خروجها من المنزل لتعنيفه لها لإهمالها فى دراستها وأضاف بأنها تُعانى من مرض نفسى، ولم يتهم أو يشتبه فى غيابها.

 وبتاريخ (26) الجارى حضر لديوان المركز شقيق المتغيبة، وبرفقته شقيقته المتغيبة وقرر بعودتها وأنها كانت متواجدة خلال فترة غيابها بالقاهرة.
 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تغيب الفتيات الشرقية بلاغ للأجهزة الأمنية بالشرقية