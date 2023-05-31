نهائي الدوري الأوروبي.. النيران الصديقة تهدي إشبيلية التعادل مع روما

أدرك فريق إشبيلية الإسباني، التعادل مع نظيره روما الإيطالي، بهدف لمثله في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2023.

وأنهى روما، الشوط الأول من اللقاء متقدمًا بهدف للا شئ، سجله الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 34، بعد انفراد تام بحارس الفريق الأندلسي ياسين بونو، بعد تمريرة من زميله جيانلوكا مانشيني.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول فريق إشبيلية تعديل النتيجة بتغييرات من مدرب اللوس روخي بلانكوس، الذي دفع بالثنائي إريك لاميلا وخيسوس سوسو، اللذان أحدثا الفارق في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، حتى أهدت النيران الصديقة التعادل للفريق الأندلسي، وذلك عن طريق جيانلوكا مانشيني، لاعب الذئاب، الذي أحرز هدفًا في مرماه بالخطأ في الدقيقة 55.

وتأهل روما إلى المباراة النهائية من بطولة الدوري الأوروبي، بعدما فاز على باير ليفركوزن الألماني في دور نصف النهائي، فيما بلغ إشبيلية نهائي البطولة بعدما تخطى يوفنتوس الإيطالي.