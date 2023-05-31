بمشاركة طارق حامد.. اتحاد جدة يختتم الدوري السعودي بفوز على الطائي

اختتم فريق اتحاد جدة، المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي، منافسات موسم 2022-2023 من دوري روشن (الدوري السعودي)، بفوز على ضيفه الطائي بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الجوهرة المشعة، في إطار منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة من المسابقة.

وكان الشوط الأول من اللقاء، انتهى بتعادل الفريقين سلبيًا، ولكن في الشوط الثاني نجح لاعبو العميد في هز شباك الضيوف بهدف أول من ركلة جزاء عن طريق المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 73، قبل أن يضيف هيلدر كوستا الهدف الثاني في الدقيقة 90+6.

وغاب مدافع المنتخب الوطني أحمد حجازي عن المباراة للإصابة، وكان لاعب خط الوسط طارق حامد يجلس على مقاعد بدلاء الاتحاد منذ بداية المواجهة، حتى شارك في الوقت بدل من الضائع من اللقاء.

وحسم اتحاد جدة، لقب الدوري السعودي لصالحه رسميًا قبل أيام، بعد الفوز على الفيحاء بثلاثية نظيفة بالجولة الماضية.

وبتلك النتيجة، تربع اتحاد جدة على قمة دوري روشن (الدوري السعودي) برصيد 72 نقطة، فيما تجمد رصيد الطائي عند 34 نقطة في المركز التاسع.