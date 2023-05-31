في غياب رونالدو.. النصر ينتصر على الفتح بثلاثية نظيفة

حقق فريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، فوزًا على نظيره الفتح بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة من بطولة دوري روشن (الدوري السعودي).

وغاب رونالدو عن اللقاء، بسبب الإصابة التي يعاني منها بعد مباراة الاتفاق في الجولة الماضية.

وافتتح البرازيلي أندرسون تاليسكا التهديف لصالح العالمي في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 66، قبل أن يختتم محمد مران الثلاثية في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

وحسم اتحاد جدة، لقب بطولة الموسم الجاري 2022-2023 من الدوري السعودي، بعد فوزه على الفيحاء بثلاثية نظيفة في الجولة 29.

وبهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى النقطة 67 في وصافة جدول ترتيب دوري روشن (الدوري السعودي)، فيما تجمد رصيد الفتح عند 43 نقطة في المركز السادس.