القومي للبحوث التربوية: المدرس المصري أفقر معلمي أهل الأرض

أكد الدكتور كمال مغيث الخبير بالمركز القومي للبحوث التربوية، أن هناك مجالس تعليمية أخرى على غرار مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والتدريب، قائلا: "في مجالس وعندها وظيفة مشابهة وأخشى يكون المجلس الوطني للتعليم والتدريب مجرد حوار عام".

وأشار الدكتور كمال مغيث، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، اليوم الأربعاء، إلى أن المعلمين المصريين أفقر معلمي الأرض ويحصل على ما يعادل 50 دولار في الشهر، موضحا أن هذا الرقم يتم التفاوض عليه في الساعة في النظم التعليمية المتطورة.

وتابع: "مفيش معلم بياخد في الشهر ما يعادل 50 دولار وفي نظم تعليمية هذا المبلغ يتم التفاوض عليها في الساعة، ومعلمينا بيحصلوا على ثلث أفقر ما يحصل عليه المدرسين على وجه الأرض من المكافآت"، مؤكدا أن هناك 400 ألف معلم عجز في التعليم وهذه أحدى أكبر الأزمات.