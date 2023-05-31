نهائي الدوري الأوروبي.. روما يتفوق على إشبيلية في الشوط الأول

تفوق فريق روما الإيطالي، على نظيره إشبيلية الإسباني بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2023.

ونجح الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب فريق العاصمة الإيطالية، في قص شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 34، بعد انفراد تام بحارس الفريق الأندلسي ياسين بونو، بعد تمريرة من زميله جيانلوكا مانشيني.

وحاول لاعبو اللوس روخي بلانكوس، إدراك التعادل حتى الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع، بتسديدة قوية من الكرواتي إيفان راكيتيتش، الذي اصطدمت كرته في القائم الأيسر للحارس البرتغالي روي باتريسيو.

وأشهر الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، 3 بطاقات صفراء في وجه رافا مير فيسينتي في الدقيقة 36 من على مقاعد بدلاء إشبيلية، ونيمانيا ماتيتش ولورينزو بيليجريني من روما في الدقيقتين 22 و45 من زمن اللقاء.

وتأهل روما إلى المباراة النهائية من بطولة الدوري الأوروبي، بعدما فاز على باير ليفركوزن الألماني في دور نصف النهائي، فيما بلغ إشبيلية نهائي البطولة بعدما تخطى يوفنتوس الإيطالي.