غدًا.. بدء التقديم لرياض الأطفال وأولى ابتدائي

تتيح غدًا الخميس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التقدم لرياض الأطفال أو للصف الأول بالمرحلة الابتدائية بالمدارس الرسمية بالتسجيل الإلكترونى بداية من 2023/6/1 حتى 2023/6/30.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار التوجه للتحول الرقمي، وتخفيف العبء على أولياء الأمور، واستعدادًا للعام الدراسي الجديد 2024/2023، واستكمال ما تم تنفيذه خلال الأعوام السابقة من إنشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات، حتى يتسنى للأولياء الأمور من خلالها التقدم إلكترونيًا لأبنائهم (مصرى الجنسية)، للالتحاق بالصف الأول الابتدائي من الحلقة الأولى للتعليم الأساسي للمدارس (الرسمية)، وكذلك التقدم إلكترونيًا للالتحاق بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال للمدارس (الرسمية والرسمية لغات).

وتابعت أن التقديم يتم عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط:

‏ Email:cio-office@moe.gov.eg

وأكدت الوزارة أنه فور تقدم ولي أمر الطفل للصف الأول الابتدائي يتاح بيانات الطفل بجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات، على أن لا يقل عمر الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن (أربع سنوات)، وللصف الأول الابتدائى لا يقل عن (ست سنوات) ولا يزيد عن (تسع سنوات)، وأنه يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، ووفقًا للقرار الوزارى رقم (154) بتاريخ 1989/7/6، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن أنه يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، وذلك بعد إنتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.