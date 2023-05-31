الشركة الإسبانية تبلغ اتحاد الكرة بموعد أعمال الصيانة للـ VAR

بعدما تواصلت إدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة جمال علام، مع مسؤولي الشركة المسؤولة عن تقنية الـ VAR في الدوري المصري.

وطلب الاتحاد تنفيذ أعمال الصيانة والتحديث للتقنية في أسرع وقت ممكن، بسبب ما حدث من عطل يوم الأحد الماضي في مباراة إنبي وفيوتشر.

أبلغت الشركة الإسبانية المسئول على تقنية ال VAR في مصر، اتحاد الكرة أن أعمال الصيانة سوف تتم في يونيو المقبل وتحديدا فترة التوقف الدولي، لإنهاء كافة أعمال الصيانة للتقنية دون أن يكون هناك مباريات في الدوري المحلي.

وذلك لعدم تعطيلها في أي مباراة خاصة وأن أعمال الصيانة تستغرق وقتا كبيرا.

وكانت قد شهدت تقنية الفار مشاكل كبيرة في الفترة الأخيرة لغياب التحديثات الجديدة عنها، ما أثر على أداء الحكام في بعض المباريات.