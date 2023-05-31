الثلاثاء المقبل.. انطلاق الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية (بَنان)

تستعدّ هيئة التراث بالمملكة العربية السعودية لإطلاق فعالية الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية "بَنان"، والذي يستهدف الحِرفيين والجمعيات، وروّاد الأعمال العاملين في مجال الحِرف اليدوية، بحضور خبراء الحِرف وعارِضيها حول العالم، ويجري ذلك في واجهة الرياض، خلال الفترة (من 6 إلى 12 يونيو) المقبل.

وتُركّز فعالية "بَنان" على 11 فئة من الحِرف، وهي: المشغولات المعدنية والنسيجية والنخيلية والجلدية والخشبية والفخارية، وحِرف التجليد والتذهيب، وحِرف الحُلِيّ والمجوهرات، والمشغولات المطرّزة، والحِرف اليدوية الداعمة.

ويُصاحب فعاليات "بنان" معرضٌ حِرفي، وجناحٌ لعام الشِعر العربي 2023 يحتفي بالشعر بهوية تراثية، إلى جانب قريةٍ لفنون الحِرف تحتضن مُجسَّمات جمالية حِرفية ممزوجة بأعمال فنية، ومنطقةٍ للطفل تضم ورش عملٍ وأنشطةً تفاعلية لتحفيز الأطفال واليافعين إلى استكشاف التراث والحرف اليدوية،بالإضافة إلى جناحٍ للتعريف بمبادرة البيوت الحِرفية.

كما ستشهد الفعالية الإعلان عن مبادرات واتفاقيات تتعلق بدعم قطاع الحرف اليدوية، وتوسيع الاستثمار فيه من خلال عددٍ من المشاريع والبرامج المحلية الدولية، هذا إلى جانب عقدِ ثلاث ورش عملٍ بالتعاون مع المعهد الملكي للفنون التقليدية وهي: المشغولات الخشبية، والمشغولات الفخارية، والمشغولات الجبسية.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الفعالية الدولية إلى تسليط الضوء على الحِرف اليدوية، ودعم وتمكين الحِرفيين،بالإضافة إلى إبراز أهم العادات والتقاليد السعودية، والتعريف بالتراث الثقافي الغني للمملكة، وتطويره، ونقلِه للأجيال القادمة، كما تهدف الهيئة إلى توفير منصة للحِرفيين لعرض مهاراتهم وإبداعاتهم.

