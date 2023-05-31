مدير تعليم القاهرة يهنئ أوائل طلاب الشهادة الإعدادية "المكفوفين"

يتقدم أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بالتهنئة إلى أوائل طلاب الشهادة الإعدادية (مكفوفين).

حصل على المركز الأول الطالب محمد فراج بمدرسة طه حسين التابعة لإدارة الزيتون التعليمية، بينما حصل على المركز الثاني الطالبة دعاء ربيع بمدرسة النور للكفيفات التابعة لإدارة النزهة التعليمية.

وحصل على المركز الثالث الطالب عبد الله صالح بمدرسة طه حسين التابعة لإدارة الزيتون التعليمية.

كان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٨٥.١ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٥٣٣ طالبا وطالبة، حضر منهم ١٨٤٣٥٢ طالبا وطالبة ونجح ١٥٦٧٩٩.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠ %، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٨ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.١ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٤.٩ % ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٧٤.٣%.