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الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية الفلسطيني: استقرار الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية ضرب من الجنون

وزير الخارجية والمغتربين
وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين رياض المالكي
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قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين رياض المالكي، إن القادة العرب أجمعوا في كل القمم العربية، وآخرها قمة جدة، تعبيرا عن شعوبيهم، على أن القضية الفلسطينية هي القضية العربية الأولى، وإعطائها كل ما تطلبه من إهتمام وتركيز للوصول لحل عادل، يسمح للشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال منذ 55 عاما أن ينعم بالحرية والاستقلال كبقية شعوب العالم.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "حوار خاص" مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة "إكسترا نيوز"، أن استقرار الوضع في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية يعتبر ضربا من الجنون، كل الدول العربية أجمعت على أن السلام في الشرق الأوسط مرتبط بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطيني والأراضي العربية، وتشييد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع أن مصر والأردن بعد إقامة اتفاق السلام مع إسرائيل لم يبق بينهم إشكالية حقيقية سوى القضية الفلسطينية، وأعلنت مبادرة السلام العربية التي تم تبنيها في قمة بيروت، أن انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة سيؤدي للتطبيع مع إسرائيل.

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