تفاصيل امتحانات الثانوية 2023.. كاميرات باللجان والمراقبين من غير تليفون

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن المقبولين في اختبارات وزارة التعليم هم أول دفعة من عدد 150 ألف معلم سيتم تعيينهم على مدار 5 سنوات.

ولفت متحدث التعليم، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتعيين الـ150 ألف معلم، وفق اختبارات تٌجرى في الأكاديمية العسكرية، بمواصفات خاصة للمعلمين.

وأكد زلطة أن الاختبارات ليست متعلقة بما حدث في اختبارات الضباط للكلية الحربية، ولكن اختيار معلم لديه صحة بدنية وذهنية جيدة، ومهارات وسلوكيات مٌطورة خلال فترة التدريس.

وشدد متحدث التعليم على أن الوزير الدكتور رضا حجازي، حرص على توجيه الشكر للأكاديمية العسكرية على ما قامت به تجاه المعلمين.

ونوه شادي زلطة قائلا: توزيع المعلمين سيكون وفق التوزيع الجغرافي فقط، ومصطلح استبعاد المعلم لا يتوافر لدينا.

وبشأن امتحانات الثانوية العامة، شدد متحدث التعليم على أنه سيتم تفتيش الطلاب تفتيشا دقيقا، مع تركيب كاميرات مراقبة في اللجان، وعدم دخول المراقبين بالهاتف، مع إعادة تدوير العمال في المدارس خلال عقد اللجان.

واختتم قائلا: اللجان التي شهدت حالات غش جماعي 2022، لن يتم فيها عقد امتحانات هذا العام مطلقًا.