البابا تواضروس يطالب بتدريس مسار العائلة المقدسة بالمدارس

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، شعورنا أن المسيح يختار مصر ويمكث فيها طوال هذه الفترة يعتبر امتياز ليس له مثيل فى العالم.

وأشار قداسته الى أن مسار العائلة المقدسة نعمة كبيرة أعطاها الله لمصر من ضمن نعم كثيرة، مؤكدا أن هناك اهتمام كبير بالمسار من قبل الدولة والحكومة، ومضيفا أنه يجب أن نفتخر بأننا مصريين، موضحا أن المسار حاليا له احتفالات كثير.

وطالب قداسة البابا بأن يكون هناك اهتمام بالمسار فى المدارس ويكون هناك ثقافة وتوعية بهذا الجزء، قائلا إنه طالب بأن يكون هذا اليوم عيد قومى، قائلا إذا كان هناك اهتمام أكثر بالمسار سوف يتدفق السياح بالملايين فالبداية تكون من خلال المدارس.

حضر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والسفيرة سهى الجندى وزيرة الهجرة قداس عشية احتفال الكنيسة بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر برأسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بكنيسة أبى سرجة بمصر القديمة، بحضور عدد من الاباء المطارنة والاساقفة وعدد من الطوائف المسيحية.