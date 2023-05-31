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الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تفاصيل انطلاق مراجعات الثانوية العامة في الغربية بدعم حياة كريمة

الدكتورة زينب سامي
الدكتورة زينب سامي
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كشفت الدكتورة زينب سامي، منسق عام مبادرة حياة كريمة بالغربية، تفاصيل انطلاق مراجعات مواد الثانوية العامة في محافظة الغربية؛ من أجل خدمة طلاب الثانوية العامة.

وقالت زينب سامي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «صدى البلد»، إن الإقبال كان تاريخيًا من الطلاب؛ حيث شاركت أعدادًا كثيفة من الطلاب بهذه المبادرة التي تستهدف تقديم الدعم التعليمي والمعنوي لهم.

وأضافت منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالغربية، مساء اليوم الأربعاء، أنه سيتم تعميم مبادرة المراجعة لطلاب الثانوية العامة بكافة محافظات الجمهورية؛ والعمل على استيعاب أكبر عدد من الطلاب، مُشيدة بهذه المبادرة المميزة.

مبادرة حياة كريمة الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة