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الخميس 01 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري السعودي.. شوط أول سلبي بين اتحاد جدة والطائي

اتحاد جدة
اتحاد جدة
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سيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول من مباراة اتحاد جدة والطائي، المقامة حاليًا على ملعب الجوهرة المشعة، في إطار منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة من بطولة دوري روشن (الدوري السعودي).

ولم تفلح محاولات لاعبي الفريقين في هز الشباك، لينتهي الشوط الأول بلا أهداف بين اتحاد جدة والطائي.

ويغيب مدافع المنتخب الوطني أحمد حجازي، المحترف ضمن صفوف الاتحاد عن التشكيل الأساسي لفريقه للإصابة، فيما تواجد النجم المصري طارق حامد على مقاعد بدلاء العميد، بعد عودته وتعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وحسم اتحاد جدة، لقب الدوري السعودي رسميًا قبل أيام، بعد الفوز على الفيحاء بثلاثية نظيفة بالجولة الماضية.

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب دوري روشن (الدوري السعودي) برصيد 69 نقطة، فيما يأتي الطائي ثامنًا وفي رصيده 34 نقطة.

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