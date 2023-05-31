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الخميس 01 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بسبب اعتذار منتخب غينيا.. اتحاد الكرة يبحث عن ودية للمنتخب الأوليمبي

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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تلقي اتحاد الكرة المصري، خطابا باعتذار من المنتخب الغيني، عن خوض المباراة الودية مع الفراعنة، والتي كان محددا إقامتها في المغرب أحد يومي 20 أو 21 يونيو المقبل. 
وكشفت مصادر باتحاد الكرة خلال تصريحات خاصة للبوابة، ان منتخب غينيا اعتذر عن خوض المباراة، بسبب أن معسكره الأخير لأمم أفريقيا للشباب سيكون في القاهرة على عكس الفراعنة التي سيخضون معسكرهم الاخير بالمغرب.
وتابع المصدر أن اتحاد الكرة بدأ بالتواصل مع عدة منتخبات أخرى لتجهيز مباراة ودية خلال المعسكر الأخير للفراعنة الشباب استعدادا لخوض غمار نهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة بالمغرب.

المنتخب الأوليمبي المصري مباراة ودية غينيا