النصر يتقدم على الفتح بهدف «تاليسكا» في الشوط الأول

تقدم فريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، على نظيره الفتح بهدف للا شئ، في الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة من بطولة دوري روشن (الدوري السعودي).

ويغيب رونالدو عن اللقاء، بسبب الإصابة التي يعاني منها بعد مباراة الاتفاق في الجولة الماضية.

وسجل هدف العالمي الوحيد حتى الآن، البرازيلي أندرسون تاليسكا في الدقيقة الخامسة منذ بداية المواجهة.

وحسم اتحاد جدة، لقب بطولة الموسم الجاري 2022-2023 من الدوري السعودي، بعد فوزه على الفيحاء بثلاثية نظيفة في الجولة 29.

ويحتل النصر، وصافة جدول ترتيب دوري روشن (الدوري السعودي) برصيد 64 نقطة، فيما يأتي الفتح في المركز السادس بـ43 نقطة.