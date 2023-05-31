على العطار“الماكنة”.. وملحمة جلجامش والعهد القديم

أضع بين يدى القارئ قراءة تحليلية لنصوص الماكنة للشاعر على العطار، ولا تكتفى هذه القراءة بالتحليل والتوضيح بل تعمد أيضًا إلى التساؤل والانفتاح على المواضيع التى يطرحها النص، فأناقشها وأتوصــل مـــن خلالها إلى رؤى بعضها جديد ومختلف، محاولًا بذلك إضفاء القيمة والفاعلية على عملية قراءة الأدب بشكل عام، فنحن بحاجة إلى تفعيل القراءة التى تجمع بين الاستمتاع بالأدب وبين اتخاذه بـوابــة للتفكير الذى ينفتح على الإنسان والعالم، ويُشرع لنا التفكير بعيدًا عن كُلفة المنهجية الصارمة للعلوم أو الصورة التى تُسوّق عنها فهى تُقلّص أهمية رأى الإنسان حينما تضعه مقابل نُخبة من الأكاديميين المختصين فى شتى المجالات والمخولين بالتفكير والاستنتاج بدلًا عنا، والذيـــن أكـــن لهـــم الاحترام جميعًا.

نص الماكنة يعتمد أغلبه على التكثيف والرمزية التى تجعل منه صعبًا ومُجهدًا للقارئ، فهو يتطلب قراءة متمعنة ومتأملة وربما يتطلب إعادة قراءة النص أكثر من مرة للوصول إلى مضمون ما. الماكنة نص يختص فى التعبير عن الإنسان ويصحبه منذ أحاسيسه الأولى كطفل حديث عهد بالشعور والفهم فى هذا العالم المعقد والقاسى عليه، وهـو حــيـن يـكـبر أيضــًا، يشكو كثيرًا من المعاناة والحيرة التى تنتابه باستمرار، وعندما يتعـرف عـلى الأنثى تبدأ الماكنة بالعمل وتأخذ الأمـــور منحى آخر، وسوف نتطرق إلى مسائل شكلية وأسلوبية للنص الذى يمتزج فيه الشعر بالسرد. يستوحى نص الماكنة أيضًا من ملحمة جلجامش ومن قصة هابيل وقابيل فيما يخص ثيمة العِشق تذوب فيه القِصَّتان معًا ليخرج برؤية نهائية وقصة موحدة للعشق، وهى بالتأكيـد تـــرد مـــن منظــور الـذكـــر (الجلجامش)، ويمكــن القـــول بطريقة أُخرى، إنهــا تـسـرد رؤيــة الكاتب للعشق التى تجد جذورها فى الكتاب المقدس والملحمة.

لا تضع يدك داخل الماكنة

تعودنا أن يُراعى الكاتب رغبة القارئ بنسب متفاوتة، أو يحاول أن يجعل النص على الأقل مستساغًا وآمنًا للقراءة، فى الماكنة ينعكس الحال أحيانًا ويصير الكاتب ضد القارئ، حين يتعمد استخدام صور قاسية وهذه بعض المقاطع:

"أنا هش ومرطوب تدخل الطيور فى مسامى وتخرج الساحرات"

وهنا يصِفُ الكيفية التى يشعر بها الطفل بالهواء البارد أو بالمعاناة مما يحيط به مِنَ الخارج. دخُول الطير فى المسام -كتعبير عن الألم- يصنع انطباعًا مُنفّرًا ويعتمد على استفزاز القارئ المتعاطف والمنسجم مع العبارة الرقيقة التى سبقته:

"أنا هش ومرطوب جف ريقى وعلا فجر الحمى عينى والسيفُ يحشو جسدي"

نجد أن الشطر الأول يسحر القارئ فيستشعر النص بشيء من التعاطف والرقة يليه الشطر الثانى الذى يجسد صورة قتل قاسية.

أنت تهدم زجاج العين وتكسر كلّ طائر طار قبل موعده وتتابع العجائز والمولودين من الفحم.

الفحم هو المعدن الذى صنع منه الآدميون، وهم يحترقون طوال حياتهم حتى يستحيلون إلى رماد، ولا مَرَدَّ للأقدار، فكل شيء مُخطط له، ومن يتجاوز قَدَرَهُ ويحلم بالطيران، يحصد لعنة مميتة. فبالإضافة إلى القسوة يستحوذ اليأس على النص، ويكاد لا يترك فُسحة للتفاؤل.

وأقول إن الماكنة هى مُخاطرة ومغامرة فى اللغة، فلا تكتفى باستفزاز القارئ، بل تعمد إلى البحث فى جوهر اللغة وأصلها بموازاة البحث فى أصل الإنسان وفى مشاعره وضعفه وقوته. فهى تختبر اللغة وإمكاناتها فى ضعفها وقوتها، تُخضع اللغة قسرًا لتراكيب غريبة وتتكلف الرمزية، وبالنتيجة تتطلب جهدًا كبيرًا فى قراءتها خلافًا للسائد من النصوص المعاصرة أو هى ردة فعل على البيئة الأدبية الراهنة فى البلد، الذى صار يستسهل الكتابة ويحتفى بنصوص تكاد تخلو من الروح الأدبية، وما يحصل من تفريغ للأدب من طاقته الإبداعية وتحويله إلى كلمات غير أصيلة لا تُعبر عن رغبة حقيقية فى الكتابة، وإنما إرضاء لرغبات بعض الكتاب فى مراكمة الأعمال والنصوص، ولأجل الظفر بثناء الجمهور بتقديمهم نصوصًا مجردة من الرؤية الفكرية والجمالية والإنسانية، مخلفة بذلك خيبة كبيرة فى نفوس الذين يقيمون هذه الجوانب الأصيلة فى الأدب.

النصوص الأدبية الفاتنة غالبًا ما تحمل القارئ إلى أعماق لم يكن يتوقعها، وبُلُوغها يتناسب مع إمكانية القارئ وَجَوْدَة القراءة، وهذه النصوص بالمقابل تحتفظ بطبقة أولى (ظاهرية) للنص تكسبه رونقه وجماله الظاهري، وهو جمال يشد القارئ إليه ويجعله يولع به ويبحر فيه متأملًا باحثًا عن الأبعاد التى لا تكشف عن نفسها له من المرة الأولى. اللغة بوصفها وسيلة تواصل تحتاج أن تحتفظ بالانسيابية، وتبتعد عن التعقيد المفرط الذى يسلبها التواصل المباشر ويُحوّلها إلى رموز وألغاز تستوجب الانقطاع عن سياق النص لغرض البحث فيه بغية العثور على معنى ما، وهذا التعقيد المفرط هو ”خلل“ أجده كثيرًا فى الماكنة. ماكنتنا تعتمد على الأسلوب السردى الذى يتطلب فى صياغته وضوحًا أعلى من العبارات الشعرية القصيرة، لأن العبارة الشعرية سوفَ تعقبها وقفة تُمكّن القارئ ولو قليلًا من التناغم مع النص واكتشاف رموزه وألغازه، والحيازة على معنى أو صورة أولية تسمح له بالاستمرار والخوض فيه، لكن السرد لا يترك مثل هذه الفسحات، ذلك ما يبتعد بالنص عن الانسياب والتناغم.

لا بد من الإشارة إلى أن الطبعة السابقة من الكتاب قدمت بعنوان «ماكنة الأنوثة» والماكنة فى هذا العنوان تتبع الأنوثة بانتمائها لها وعليه فإن وجودها يعتمد على وجود الأنوثة. ثم إنَّ الأنوثة مفهومة وظاهرة، ليست شيئًا ماديًا، لكنها مشتقة من الأنثى التى عُرفت بخصائص مظهرية وسلوكية.

إذًا ماكنة الأنوثة هى مفهومة وظاهرة غالبًا مثل الأنوثة. الأُنثى أُنثى بأنوثتها، والبحث فى ما ميز الأنثى يكون بحثًا فى الأنوثة تحديدًا وهناك ماكنة تتبعها أو تنبثق منها، وربما أمكننا التوصل إلى وجودها من خلال الإحساس بفعلها وأثرها.

يَستَحِيلُ على الماكنة ادعاء المعرفة بالشيء، العارف بالشيء عندها كرجولة محنطة فوقها طائر الماكنة تستخدم التشبيه لأنَّ الواقع مَنطِقُها أى عكس الرجولة. العارف بالشيء يثير دهشتها وتُقلُهُ بالسؤال عن الواقع“ -الماكنة تفضح كلكامش.. تأخذ دور الذى يطرح السؤال، مثل الطفل الذى يُكثر الأسئلة، وبذلك هى تضعه أيضًا موضع الاختبار، فهى تريد أن تثبت أنه قادر على أن يجيب عن جميع الأسئلة، وأن يثبت لها أنه يعرف كل شيء.

المعرفة المطلقة هى نوع من قتل الفكر بتحنيطه وتحويله من الحيوية والفاعلية إلى الجماد والموت. وإن اتخاذ الفكرة صورة نهائية، وختمها بصيغة الحقيقة المطلقة يجعلها من «ما لا يسمح إعادة النظر فيه“ ما يعنى القبول بها بجميع الأحوال المتنوعة والتى تتطلب فى الواقع فكرًا متنوعًا. والذكورة هى المعرفة التى تتكل على المنطق فتمنطق الأشياء وتُحاول فهم كل شيء وصياغته بما يتوفر لها من معارف زَمَنِيَّة، أى أن ادعاءها ادعاء العارف بكل شيء، أما الطائر (الحمامة) التى طارت إلى كتف جلجامش (الذكورة)؛ هى تمويه للظهور بصورة الاطمئنان وفى وقوفها على كتفه وقوفها معه، وتأييدها له جاعلة من شكلها الجميل والوديع المطمئن تمويها لسذاجة الركون إلى التمثال أو الصنم الجامد.

فى المقابل (المعاكس) نجد الغراب وهو العاصى الذى خالف القواعد فى سفينة نوح والسفينة استعارة عن العالم، عالم مصغر احتوى الحياة كلها فى وقت من الأوقات، ويشكّل تكثيفًا للعالم الكلي، وخضع لقواعد صارمة وفكرة وجود غاية مقدسة وهى الحفاظ على السفينة وكائناتها. لكن الغُراب خالف قواعد التكثيف والغائية والصرامة، وتكاثر داخل السفينة فأحدث فى جنسه وَفْرَةً فوقع عليه الاختيار أولًا للبحث خارج السفينة. أى أُخرج وتم الاستغناء عنه، وهو بدوره عندما وجد ما يعتاش عليه خارجها لم يعد إليها.

"السفينة مهما استطالت لن تحمل الجنس وإِلَّا كيفَ تُفْسِرُ أَنَّ الغراب يدنو من خاطرها أو غَيبها رُبَّما ثغرةً فى الحمامة" الغراب أُغوى أو أغوته أنثاه. الأنوثة وإغواء الأنوثة كان السبب أيضًا فى تناول ثمار المعرفة، التى جعلت الإنسان الآدم مطرودًا من الجنة، وتباعًا جعلت الغراب مطرودًا من السفينة.

نعود إلى الشطر الثانى من تعريف الماكنة، إنها مؤلفة من أجزاء متراكبة معًا لتنجز وظيفة محددة، وهو يُعبّر عن الشكل واللغة التى يتخذها النص، فتشعر بأنه مُرَكَّب من مجموعة نصوص تقترب حينًا من السرد أكثر وحينًا آخر من الشعر، يتشابه أسلوبها مع الكتاب المقدس فى بعض مقاطعه:

«وكانت الأرض خاوية خالية - وكان مساء وكان صباح التكوين»

وبعضها يقترب من الملحمة، وفى مقاطع أخرى يشبه الدعاء، فالماكنة هى تجميع وتركيب حتى على المستوى العباري، ونُدرك هذا عندما نشعر بتنافر الكلمات أحيانًا وابتعادها عن الانسيابية والانسجام الذى تعودناه وألفناه، وهذا أعبر عنه بالضجيج الذى تصدره الماكنة.

حفريات تكوين الجسد

يفتتح نص الماكنة برؤية خاصة للكاتب، يصف فيها حال الكائن البشرى منذ لحظة وصوله إلى هذا العالم، يصف شعور المولود بـ“الجديد“ بأُسلوب رمزي-شعري، فهو يسقط تجربته ورؤيته الحالية عليه، أو كيف يتخيل نفسه مولودًا، ويستغل حجة الحاجة لوصف الجديد -الغريب- لإدخال تراكيب جديدة وغريبة، فيما يشبه محاولة الطفل فى التعبير عن الأشياء بطريقة تتناسب مع حالة وعيه باللغة، فيريد للقارئ أن يختبر ولادة جديدة، ويبدأ مع المولود باستكشاف العالم الجديد والغريب باستخدام لغة الطفل الذى لم يتسق عنده أسلوب الكلام مع الاستخدام المألوف للغة والعبارة.

صار يحتمل الكلام وتعوده وجَعَل من نفسه وعاء يستقبله ويحوى فهما فيه وتطبعا عليه، فاللغة ليست باليسيرة عليه، واستقبالها والتعود عليها مصحوب بالألم، لأنها تحمل معها ثقل الأسلاف وخطاياهم وهو يُجبر نفسه على قبولها لكى يحقق فهما فى هذا العالم. الفهم يعقبه التمكن من النطق والقدرة على صنع الكلام.

والماء يشير إلى ماء الخلق أو السكون والراحة، أما النار فهى الحرارة والهياج والقلق.

السَّرد مستمر فى النص، ويقترب بدوره من لغة النصوص المقدسة التى تحكى قصص خلق الكون وبدايته، لكن البحث هنا يكون فى تاريخ الجسد الإنسانى ومراحله فى التكون وكيف يشعر بها ويعاني، وتجربته الأولى مع العالم والتى يُظهرها على أنها قاسية ووحشية، وينعكس ذلك بشكل واضح على أُسلوب النص والتراكيب التى يضمها..

على العطار: أدونيس قال لى كلماتك لا تشبه غيرك

تحدث الشاعر على العطار لـ"البوابة" عن كواليس حديثه مع أدونيس عن ديوانه الماكنة، قائلًا: هنا فى العراق المؤسسات الدولية تسيطر على الأدب، ونحن مجموعة من الشباب تجربتنا الشعرية نضجت فى عام ٢٠١٠ ورفضنا التعامل مع تلك المؤسسات، لأنها اتسمت بالرجعية وأخذت إما طابعا دينيا أو طابعا سياسيا.

وتابع: فى ٢٠٠٣ كان هناك حزب واحد، ثم ظهرت أحزاب أخرى سيطرت على الحياة الثقافية، فقررنا إنشاء نادى الأدب الحديث، وبعدها طرقت أبواب دور النشر، لكن بالنسبة لهم نحن شعراء مغمورون، ولابد من تزكية من حزب، فبدأنا عمل حوارات ثقافية وأمسيات شعرية وتواصلنا مع شعراء ونقاد فى عدد من الدول العربية وكانت تجربة ثرية، لأننا لم نجد دار نشر نسخنا الديوان لعدد محدود من الأصدقاء وفوجئت أن الديوان تم نشره إلكترونيا وانتشر فى العراق بشكل كبير.

وكان الطلب من الشاعر أدونيس أن يقرأ الديوان وبعد ساعات من إرساله إليه أشاد به إشادة كبيرة وقال إنه لا يشبه غيره ويحمل قطيعة لما قبله وأشاد باللغة وقال هذه المجموعة ربما يعاد اكتشافها مرات.

من الديوان

هذا بعض مما كتبته الماكنة:

كان ينطفئ الهمجى قبل بلوغه الثوب فخلعت

الثوب وارتداه وحسنت من شعره وكنت لففته

إلى الوراء. بللت يدى بريقى ماسحة بها

وجهه كى أزيل التفتت والظلام فانبلج وجهه

يغسل اليد والحديد

مسك وبقوة الهمجى يدى.. كنت عارية

وكان يرتدى الثوب ويخاف أن أفلت منه

على العطّار فى سطور

شاعر وكاتب من العراق، ولد فى مدينة الكوفة ١٩٩٦، عمل مدرسًا لمادة الفلسفة وعلم الاجتماع، مؤسس نادى الأدب الحديث فى العراق، رئيس تحرير سلسلة إصدارات نادى الأدب الحديث الإلكترونية، وعمل لمدة عام كامل على تدريب الأطفال ضمن مشروع الكاتب الصغير، كما يعمل فى تحقيق المخطوطات الأدبية.. له العديد من المجموعات الشعرية طبع منها (الماكنة) وله تحت الطبع (رسائل فى السير والسلوك).