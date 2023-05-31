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الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصري يحصل على رتبة مفتش مباحث من الدرجة الأولى بولاية نيويورك.. صور

المحقق المصري محمد
المحقق المصري محمد أمين
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حصل المحقق المصري محمد أمين على ترقية مفتش مباحث من الدرجه الأولى في جهاز الشرطة بمدينة نيو يورك، في منصب لم يصل اليه سوى مصري واحد فقط محال حاليا للتقاعد.

وقال في تصريحات اليوم أنه بدأ عمله عام 2007 بنيويورك، موضحًا أنه كان يعمل محامى بالقاهرة قبل سفره الي الولايات المتحدة الاميركية، وأكد ان دراسته القانون المصري وعمله بالمحاماة كان لها تاثير كبير لتحقيق نجاح في مجال العمل بوزارة الداخلية الامريكيه.

وأكد أن الجميع يواجه مشكلات في عمله لكن الناجح هو الذي لايلتفت إلى هذه الأشياء ويكمل طريقه للوصول إلى أهدافه، موضحًا أن أنه المصري الوحيد حاليا في هذا المنصب كمحقق من الدرجة الأولى.

وأشار إلى أن عمله ودوره في الوقت الحالي مسئول عن دور العبادة في مدينة نيويورك بأكملها وهى حوالي 8 الأف دار عبادة، مؤكدًا انه فخور بأنه مسلم، وأنه يتعامل مع الأديان الأخرى بالعدل والمساواة والتقريب بين الديان والأديان المختلفة.
الجاليه المصريه بنيويورك جزء الان من منظومة العمل في الولايات المتحدة الاميركية ووصول العديد من المصريين الي المراكز القيادية تمثل نقطه انطلاق للاجيال القادمه لتحقيق المزيد من النجاحات.

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الجالية المصرية بنيويورك محمد أمين مفتش مباحث وزارة الداخلية الأمريكية