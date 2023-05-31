ثمانينية تقطع 1600 كم على الدراجة تخليدا لذكرى أبنائها المتوفين

في واقعه غريبة من نوعها قامت امرأة مسنة تبلغ من العمر 85 عامًا، بجولة رياضية طويلة المدي، قطعت فيها مسافة 1600كم وذلك تخليدا لذكرى أبنائها الثلاثة، الذين توفوا جميعا في الأربعينيات من أعمارهم.

وتدعى هذه السيدة مافيس باترسون، وكانت تشتهر على وسائل التواصل الاجتماعي باسم الجدة "مافي " وخلال رحلتها التي استمرت شهرا عبر اسكتلندا.

انطلقت الجدة "مافيس" في 29 أبريل وفي 28 مايو وحققت هدفها الذي تسعى إليه. وبعد الانتهاء من هذه الرحلة يوم الأحد الماضي، كانت مشاعرها ومعنوياتها عالية جدا وظهرت وهي تعانق حفيدها والدموع تملأ عينيها.

وقد جمعت الجدة "مافيس"، مبلغا ضخما قدره 75 ألف دولار أمريكي لدعم مؤسسة ماكميلان لمكافحة السرطان، تكريما لأولادها الثلاثة الراحلين، الذين توفوا جميعا في فترة قصيرة تنحصر في أربع سنوات.

وقالت السيدة "مافيس"، إن تحديد أهداف سامية ساعدها كثيرا في تقبل الخسارة المفجعة، وإن دراجتها ساعدتها كثيرا.

وتعد الجدة راكبة دراجة عريقة، حيث بدأت ركوب الدراجات في أوائل الخمسينيات من عمرها وتجولت بدراجتها عبر أمريكا عندما كانت في الثانية والخمسين من عمرها، وتسلقت حول جبل كليمنجارو.

وفي عام 2019، دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتبارها أكبر امرأة قطعت مسافة كبيرة على دراجتها، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.