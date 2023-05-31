ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بتعليم الجيزة

هنأ اشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أوائل الشهادة الإعدادية والبالغ عددهم 255 طالب وطالبة والحاصلين على الدرجات النهائية 280 درجة.

يذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد اعتمد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022 / 2023 (الدور الأول)؛ ذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

جاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85.17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية ٢٥٥ طالب وطالبة .

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91.67% كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100% .

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