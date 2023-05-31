5 مصابين في حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ميكروباص بمحور الضبعة

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل واخرى ميكروباص بطريق محور الضبعة.

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا بوقوع حادث مروري بمحور الضبعة ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب5 سيارات إسعاف.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى ميكروباص ونتج عن الحادث إصابة كلا من محمد احمد علي، 26 سنة، مصاب بكدمة الرأس والظهر شديدة، محمد التهامى محمد، 55 سنة، كدمة شديدة بالظهر، محمود عاطف أحمد 21 سنة، كدمة شديدة بالضلوع واشتباه كسر بمفصل الكوع الأيسر، أحمد محمد عفيفي، 23 سنة، كدمة شديدة بالضلوع والعمود الفقري كدمة بالساق اليمنى، مصطفى حسين عبد الحفيظ، 33 سنة، جرح قطع بالساق اليسرى حوالي 7 سم كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.