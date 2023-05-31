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الخميس 01 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اكتمال القوة الضاربة لمنتخب الصالات قبل السفر للسعودية

منتخب الصالات
منتخب الصالات
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انضم اللاعب عصام علاء لاعب المنتخب المحترف في الدوري الإماراتي، الي صفوف منتخب مصر للصالات.

وشهد المعسكر المغلق  للمنتخب  الذى بدأ أمس الثلاثاء وصول أخر 4 لاعبين محترفين، لتكتمل الصفوف فراعنة الصالات قبل السفر للسعودية خلال ايام.
 

أسفرت قرعة بطولة كأس العرب لكرة الصالات عن تقسيم المنتخبات إلى 3 مجموعات 
و وقع المنتخب النصري بقيادة جهاد عرفة في المجموعة الثالثة.

جاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: السعودية - الجزائر - ليبيا - السودان.

المجموعة الثانية: المغرب - جزر القمر - الكويت - لبنان.

المجموعة الثالثة: مصر - موريتانيا - فلسطين - العراق.  

 

منتخب الصالات انطلاق معسكره