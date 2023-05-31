اكتمال القوة الضاربة لمنتخب الصالات قبل السفر للسعودية

انضم اللاعب عصام علاء لاعب المنتخب المحترف في الدوري الإماراتي، الي صفوف منتخب مصر للصالات.

وشهد المعسكر المغلق للمنتخب الذى بدأ أمس الثلاثاء وصول أخر 4 لاعبين محترفين، لتكتمل الصفوف فراعنة الصالات قبل السفر للسعودية خلال ايام.



أسفرت قرعة بطولة كأس العرب لكرة الصالات عن تقسيم المنتخبات إلى 3 مجموعات

و وقع المنتخب النصري بقيادة جهاد عرفة في المجموعة الثالثة.

جاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: السعودية - الجزائر - ليبيا - السودان.

المجموعة الثانية: المغرب - جزر القمر - الكويت - لبنان.

المجموعة الثالثة: مصر - موريتانيا - فلسطين - العراق.