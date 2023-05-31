محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.17%

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022 / 2023 ( الدور الأول )، و ذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة .



جاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85.17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية ٢٥٥ طالب وطالبة .

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91.67% كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100% .