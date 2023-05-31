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الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.17%

محافظ الجيزة يعتمد
محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.17%
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اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022 / 2023  ( الدور الأول )، و ذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة .
 

جاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85.17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية ٢٥٥ طالب وطالبة .
وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91.67% كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع  والمكفوفين 100% .

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجه اعداديه الجيزه الشهاده الاعداديه بالجيزه