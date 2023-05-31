دوري أبطال أفريقيا.. الأمن يوافق على حضور 50 ألف مشجع في مباراة الأهلي والوداد

أعلن العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي زيادة عدد الجماهير إلى 50 ألف مشجع في مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي.

ونشر العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تغريدة قال فيها: 50 ألف ستاد القاهره ان شاء الله

شكرا كابتن محمود الخطيب

شكرا الجهات الأمنية شكرًا لجنة المباريات.

وكشفت مصادر بالنادي الأهلي أن وزارة الداخلية وافقت على زيادة عدد جماهير مباراة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي بعد اتصالات بين الأهلي والجهات المختصة.

وقالت المصادر، إن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية اتفقا على زيادة أعداد الجماهير من 20 ألف، لتصل إلى سعة الاستاد كاملة علي أن تتم الزيادة وفق الضوابط المنظمة لعملية حضور الجماهير، وفقا لعدد من المحددات والشروط.

وأجري وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، للتنسيق في هذا الشأن.