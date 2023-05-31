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الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

نجلاء البيومي: افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة قيمة مضافة للاقتصاد

الشعب الجمهوري
الشعب الجمهوري
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أكدت الدكتورة نجلاء البيومي، أمين العلاقات العامة بحزب الشعب الجمهورى بأمانة الجيزة، أن افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي قيمة مضافة جديدة للاقتصاد المصري.

وأضافت البيومي، خلال تصريحات صحفية، أن هذا المشروع له أهمية بالغة في دعم الاقتصاد وزيادة الصادرات، كما أنه جاء في توقيت مهم للغاية، فى ظل الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها دول العالم، مؤكدة أن مثل هذه المشروعات تساعد الدولة المصرية في تخطي هذه الأزمة.

وأشارت أمين العلاقات العامة بحزب الشعب الجمهورى بأمانة الجيزة، إلي أن افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، إنجاز جديد يضاف للإنجازات الكبيرة غير المسبوقة التي تم إنجازها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدة باتجاه الدولة إلى الاستفادة من ثرواتها المعدنية التي أهملت خلال العهود السابقة.

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