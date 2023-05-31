شوقي غريب يعلن تشكيل المقاولون أمام الإسماعيلي في الدوري

أعلن شوقي غريب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، تشكيل فريقه للقاء الإسماعيلي، في المباراة التي تجمع بينهما على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

حارس المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: فاروق نور الدين، أحمد علاء، جوزيف أوشايا، أمير عابد.

خط الوسط: أحمد عاطف قطة، أحمد الشيمي، أحمد فوزي، أمادو أنياص.

خط الهجوم: عمر سافيولا، جون أوكلي.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة؛ حيث لعب الدراويش 28 مباراة، فاز في 7 مبارايات، وتعادل في 11 لقاء، بينما تلقى الخسارة في 10 مواجهات.

بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز؛ حيث لعب ذئاب الجبل 29 مباراة، فاز في 9 مباريات، بينما تعادل في 14 لقاء، وتلقى الخسارة في 6 مواجهات.