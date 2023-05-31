الشاعر السوري يوسف الخضر يكتب: حلم «بورتريه» وحديث أدونيس

الأربعاء 31/مايو/2023 - 09:16 م

قد يبدو الأمر معقدًا أن تشرح ما تقاسيه فى داخلك، تلك الفوضى العارمة وذلك الخوف العميق يصعب الحديث عنهما بكلمات عادية قد تقلل من شأنهما، لكن فى النهاية عليك أن تتكلم. الأمر يشبه إحداث ثقب صغير فى صهريج عملاق، بالطبع لن يفرغ الصهريج من محتواه على الفور، ولكنه فى نهاية المطاف سوف يفرغ، هكذا أكتب، وعندما أكتب وأنشر ما أكتبه فإننى أدفع بشخصى الداخلى إلى العالم.

أريده أن يتعرف على أناس غيرى وأريد لأولئك الناس أن يعرفوه؛ الكتابة هى طريقتى الوحيدة للتخلص من نفسى.

وعليه فإننى أؤمن بشدة بقول ريلكه "لا تكتب الشعر، إلا عندما تشعر أنك ستموت إذا لم تفعل".

وهذه تجربتى الشعرية الثالثة "بورتريه" بكل بساطة: عبارة عن جمل وكلمات كانت ستمزقنى من الداخل لو لم أكتبها. إنها بالطبع ليست محاولتى الأولى لرسم صورتى الداخلية، ولكنها الأكثر توحشا وحدية على الإطلاق.. تجربة شعرية حاولت من خلالها أن أرمم واقعى الهش، أن أمنحه بعض المصداقية، وأجعله أكثر صلابة.

عن الحدث ككل:

قبل عدة أشهر وبينما كنت أكتب خطابا إلى إحدى دور النشر فى لبنان أدعو فيه لجنة الدار للنظر فى مسودة مجموعتى الشعرية "بورتريه"، وقبل أن أضغط على "إرسال" تذكرت أن صديقة لى أعطتنى سابقا رقم هاتف الشاعر والمفكر السورى أدونيس. أذكر أننى حين تلقيت رسالتها التى تحوى رقم هاتفه قلت لها: ماذا عساى أفعل برقم هاتفه وهو لا يعرفنى شخصيا؟ قد لا يكون من اللائق أن أتطفل عليه بهذه الطريقة؟!. عندها قالت صديقتى مشكورة: احتفظ بالرقم، من يعرف، قد تجد الفرصة للتحدث إليه ذات يوم. وفعلا جاء الوقت المناسب، إذ أننى بدلا من أن أضغط على "إرسال" إلى دار النشر، أبقيت البريد معلقا، وقمت بإرسال مسودة المجموعة الشعرية إلى أدونيس عبر تطبيق واتس اب، علما بأننى لم أكن أتوقع أن يرد على فورا، ولأكون صريحا أكثر فأنا لم أتوقع ردا من الأساس باعتباره شخصا مشهورا ودائم الانشغال، إلا أنه ولحسن الحظ رد على فى ذات اليوم. الساعة ١١ ليلا بتوقيت بيروت، تلقيت اتصالا خارجيا أجبت عليه بسعادة غامرة بعد أن سمعت "مرحبا، معك أدونيس". ثم أضاف: "أعجبت كثيرا بمجموعتك الشعرية، نعم لدى بعض الملاحظات حولها، لكنها أعجبتنى كثيرا". ثم بعدها شرفنى بضمها إلى مشروع تحولات الذى يشرف عليه شخصيا بالتعاون مع رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط فى باريس عبد الرحيم على مؤسس "المركز العربى للصحافة" فى القاهرة - مصر.

شكرا لأدونيس الإنسان والشاعر، شكرا للقائمين على مشروع تحولات والشكر موصول لفريق عمل دار المركز العربى للصحافة.