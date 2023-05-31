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الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الممتاز.. البنك الأهلي يفوز بثلاثية على الداخلية

أسامة فيصل
أسامة فيصل
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حقق فريق البنك الأهلي انتصار كبير بثلاث أهداف مقابل هدف علي نظيرة الداخلية، في اللقاء الذي جمع الفريقين علي استاذ القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 30، من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

افتتح أهداف اللقاء لفريق البنك الأهلي اللاعب محمود قاعود في الدقيقة 22، و أحرز الهدف الثاني اللاعب أسامة فيصل في الدقيقة 32 ، بينما قلص الفارق لفريق الداخلية اللاعب سمير فكري بهدف سجله من ركلة جزاء في الدقيقة 55، وجاء بالهدف الثالث لفريق البنك الأهلي اللاعب أسامة  فيصل بمهارة رائعة في الدقيقة 61، من أحداث اللقاء

بتلك النتيجة ارتفع رصيد البنك الأهلي الي 34 نقطة حصدها من 30 مباراة و في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 28 جمعها من 30 مباراة في المركز السادس عشر، من جدول ترتيب الدوري الممتاز.

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