فراس شواط يقود هجوم الإسماعيلي أمام المقاولون في الدوري

أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي تشكيل فريقه للقاء المقاولون العرب،في المباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب المقاولون العرب، مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الدراويش على النحو التالي:



حراسة المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمد نصر، باهر المحمدي، كريم عرفات

خط الوسط: سيرچي أكا، محمد حسن

خط الهجوم: محمد الشامي، أحمد مدبولي، ياو أنور، فراس شواط

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من:

محمد كوكو – أحمد محسن – عصام صبحي – عماد حمدي – محمد مخلوف – كريم الديب – مروان حمدي – عمر الساعي – أبو بكر حمزة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة؛ حيث لعب الدراويش 28 مباراة، فاز في 7 مبارايات، وتعادل في 11 لقاء، بينما تلقى الخسارة في 10 مواجهات.

بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز؛ حيث لعب ذئاب الجبل 29 مباراة، فاز في 9 مباريات، بينما تعادل في 14 لقاء، وتلقى الخسارة في 6 مواجهات.