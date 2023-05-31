نهائي الدوري الأوروبي.. ديبالا أساسيًا في تشكيل روما أمام إشبيلية

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة إشبيلية الإسباني، في المباراة التي تجمع بينهما في نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2023.

ويحتضن ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست، المباراة النهائية من بطولة الدوري الأوروبي بين روما وإشبيلية، التي تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الأرجنتيني باولو ديبالا، في التشكيل الأساسي لفريق العاصمة الإيطالية أمام نظيره الأندلسي، بعدما كانت الشكوك تحوم حول مشاركته في نهائي اليوروباليج بسبب الإصابة.

يقود هجوم الذئاب، الدولي الإنجليزي تامي أبراهام، الذي ينتظر إنجازًا أوروبيًا في حال فوز فريقه باللقب، إذ سيصبح أول لاعب يتوج بجميع البطولات القارية بعد حصوله على بطولة دوري أبطال أوروبا ودوري المؤتمر الأوروبي والسوبر الأوروبي.

تشكيل روما

حراسة المرمى: باتريسيو

خط الدفاع: إبانيز - مانشيني - سمولينج

خط الوسط: سبينازولا - كريستانتي - ماتيتش - سيلك

وفي الهجوم: بيليجريني - أبراهام - ديبالا.

وتأهل روما إلى المباراة النهائية من بطولة الدوري الأوروبي، بعدما فاز على باير ليفركوزن الألماني في دور نصف النهائي، فيما بلغ إشبيلية نهائي البطولة بعدما تخطى يوفنتوس الإيطالي.