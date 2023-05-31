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الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

هاجر التونسي: الإطار الوطني للمؤهلات إضافة قوية للتعليم المصري

الدكتور هاجر التونسي
الدكتور هاجر التونسي
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قالت الدكتور هاجر التونسي ممثلة حزب الوفد في جلسة التعليم ما قبل الجامعي في الحوار الوطني، إننا لدينا مجهود كبير في البحث العلمي، لكننا نفتقد التسويق الجيد للبحث العلمي، وبالتالي نفتقد للمستثمر الذي يبحث عن الأبحاث العلمية ليطبقها، ويحولها إلى مشروع استثماري.

وأضافت هاجر التونسي خلال استضافتها في برنامج الحوار الوطني مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز"، أن وجود الإطار الوطني للمؤهلات شيء ممتاز في مشروع القانون، وهو عبارة عن مجموعة المعارف التي يجب أن يلم بها الطالب المصري.

ولفتت إلى أن وجود هذا الإطار مع وجود جهة تقييم غير جهة التنفيذ، يرفع جودة عمليات التعليم وتنوعها، ويمكن مقارنة الطالب المصري بالطلاب حول العالم، وبالتالي أتمكن من المنافسة الدولية.

الدكتور هاجر التونسي حزب الوفد الحوار الوطني للبحث العلمي مشروع استثماري