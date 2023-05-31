مجلس أمناء كتلة الحوار: القيادة السياسية وضعت التعليم على قمة أولوياتها

قال الدكتور صديق عطية عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، إن القيادة السياسية وضعت التعليم على قمة أولوياتها، وترى أن الجهاز الإداري مرتبك جدا ومثقل بالهيكل دون اتصال بين الإدارات وبعضها.

وأضاف، عطية خلال استضافته مع الإعلامي هشام بعد التواب في برنامج "الحوار الوطني" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب يحقق أمنية طال انتظارها، وهي فصل واضع السياسات والمراقب لها والمطور لها عن منفذ السياسات.

ولفت خلال حديثه من مقر "الحوار الوطني" إلى أن هناك بعض الإضافات التي طرحت خلال النقاش على مشروع القانون، مثل عدد المستشارين داخل المجلس وكل ذلك ما زال تحت النقاش.