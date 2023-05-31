يسري عبد الغني في أول حوار عقب توليه رئاسة قطاع الناشئين بالمقاولون: أحلم باكتشاف موهبة جديدة بقيمة محمد صلاح.. وهدفي تجهيز البراعم والناشئين فنيًا وبدنيًا وسلوكيًا

أوافق على فرق الاستثمار داخل النادي .. لكن بشروط

سأقوم بتقييم آداء المدربين بنفسي ولا مكان لمتهاون داخل القطاع

الأكاديميات تحت إشرافي وأشكر المدربين على إخلاصهم طوال الفترة الماضية

رضوان من أبناء المقاولون المخلصين .. وطالبت المدربين بالوقوف والتصفيق له خلال اول اجتماع

أشكر الإدارة على ثقتهم في شخصي.. ودعمهم الدائم سر نجاح القطاع

قطاع الناشئين بالمقاولون العرب من أعرق وأقوى القطاعات في مصر، ونجح في السنوات الماضية في تصعيد العديد من المواهب، وكان لقطاع الذئاب دور إيجابي في اكتشاف وتأهيل محمد صلاح نجم ليفربول الحالي الذي بدأت نجوميته وشعبيته من داخل قطاع ذئاب الجبل حتى وصل إلي واحد من أفضل اللاعبين على مستوى العالم.

وكذلك تم تصعيد زميله محمد النني لاعب الأرسنال الحالي من نفس القطاع وبدأت مسيرة الثنائى من المقاولون إلى بازل واستكمل الثنائي مشوارهم الاحترافي بكل قوة مما زاد من شعبية وقوة قطاع المقاولون.

وشهد قطاع الناشئين في الأيام القليلة الماضية تعيين كابتن يسرى عبد الغنى رئيسًا للقطاع خلفًا للكابتن محمد رضوان من أجل استكمال المسيرة.

وحرصت “البوابة نيوز” على الالتقاء بيسرى عبد الغنى عقب توليه المهمة رسميًا لمعرفة أهدافه وطموحه مع القطاع والإفصاح عن التغيرات التى سيقوم بها على الأجهزة الفنية للفرق وتوضيح كيفية إدارة الأكاديميات والرد عن حقيقة بيع عدد من الفرق داخل قطاع المقاولون.. وجاء نص الحوار كالتالي:

في البداية كابتن يسرى عبد الغنى، ألف مبروك توليك رئاسة القطاع..

الله يبارك فيك.. والحمد لله على ثقة مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي عضو المجلس والمشرف العام على الكرة.

هل هناك وعد من كابتن يسرى عبد الغنى للإدارة بحصد البطولات بالإضافة إلى تصعيد المميزين للفريق الأول؟

الحقيقية جمعتنى أكثر من جلسة مع المهندس محسن صلاح رئيس النادي وكذلك محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة وتحدثنا كثيرًا في الخطط والأفكار التى سنطبقها وهناك تفاهم تام لفكر الإدارة وطموحهم في المنافسة كالعادة على الألقاب والفوز بأكثر من لقب بالاضافة للهدف الأهم من الفوز بالبطولات وهو تجهيز وتأهيل المميزين وتصعيدهم للفريق الاول.

هل تحلم باكتشاف موهبة بحجم وقيمة محمد صلاح لاعب النادي السابق؟

أى مسئول يتمنى أن يسهم في صناعة نجم بحجم وقيمة محمد صلاح الذى أصبح واحدا من أفضل اللاعبين على مستوى العالم وان شاء الله سنضع الخطط التى ستكون بداية اكتشاف أكثر من موهبة ولن أفقد الامل في اكتشاف مواهب بحجم وقيمة محمد صلاح وزميله محمد الننى

وهل ستركز على الجانب الفنى فقط ؟

لا طبعًا قطاع الناشئين في أي نادي يعتبر مدرسة لابد ان يتعلم فيها الناشئ بجانب المهارات الفنية الالتزام والانضباط والتربية السليمة وحث اللاعبين على أداء الفرائض لان الالتزام سر نجاح اى شخص سواء في الرياضة اى اى عمل اخر.

هل تم الانتهاء من تشكيل الأجهزة الفنية؟

مازالت في مرحلة دراسة جميع تقرير الأجهزة الفنية للمدربين الموسم الماضي بالإضافة لمراجعة التقرير الفنية للاعبين وهذه المرحلة تمثل أهمية خاصة بالنسبة لي شخصيًا اقوم فيها بمراجعة كل التقارير وكذلك يتم خلالها مناقشة المدربين والإداريين وسيتم السماع للجميع قبل الإعلان عن التشكيلة النهائية للأجهزة الفنية.

هل أنت مع فكرة الاستثمار وبيع عدد من الفرق داخل القطاع؟

اوافق على الاستثمار داخل القطاع ولكن بشروط وسيتم الموافقة على الاستثمار في بعد الأعمار السنية ولكن بما لايؤثر على هدفنا الاساسى من اكتشاف المواهب وتصعيد المميزين للفريق الاول والاسثتمار سيكون له معيير ولن نفتح الباب على مصرعيه ولكن في حدود وسيتم متابعة فرق الاستثمار ومن يتحسن ادائه سيتم ضمه لفرق النادي.

بعد توليك مسئولية قطاع الناشئين من سيشرف على الأكاديميات ؟

مستمر في منصبي بالإشراف على الاكاديميات ايضا وعقد جلسة مع مدربي الاكاديميات واوضحت لهم خططى بالاضافة الى اننى اوضحت للمدربين اى قيمة راتبي للاشراف على الاكاديمية سيتم التنازل عنه وتوزيعه على مدربي الاكاديمية مكافأة لهم على مجهودهم وتعبهم في الفترة الماضية من اجل خدمة النادي دون الحديث عن اى زيادة او مكافأة خاصة وان مرتباتهم تأثرت في الفترة الاخيرة بعد نهاية الموسم وتوقف الاكاديميات الخارجية.

رسالتك للكابتن محمد رضوان ؟

لابد ان اوجه له الشكر على مجهوده وعمله بإخلاص داخل النادي كابتن رضوان واحد من ابناء المقاولون المخلصون ويلم يتوانى لحظة في خدمة النادي وفي اول اجتماع مع المدربين شكرت الكابتن رضوان وطالبت الجميع داخل قاعة الاجتماعات بالوقوف والتصفيق للكابتن رضوان على الفترة التى تولى فيها المهمة بنجاح.

هل سيتم الاستغناء عن اى مدرب في التشكيلة الجديدة للقطاع؟

لن يرحل اى مدرب من النادي والمقاولون يفتح زراعية لكل اولاده ولكن سأقوم بنفسي بتقييم اداء المدربين مع نهاية كل شهر وفي حالة حصول اى مدرب على تقييم ضعيف ثلاثة مرات متتالية سيتم توجيه الشكر له والاستغناء عن خدمة لانه لم يحافظ على لقمة عيشة.

رسالة أخير لمجلس إدارة المقاولون؟

أشكرهم على ثقتهم وان شاء الله سأعمل بكل طاقتى من أجل تحقيق هدفهم وتقديم موسم طيب من الناحية الفنية والسلوكية بدعهمهم ومساندة جميع الاجهزة الفنية لانهم جميعًا من اولاد النادي المخلصين.