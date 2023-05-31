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الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حزب المستقلين الجدد: 3 محاور لقانون المجلس الأعلى للتعليم

الدكتور هشام العناني
الدكتور هشام العناني
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قال الدكتور هشام العناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إن قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب له ثلاثة محاور رئيسية، الأول الخاص بسياسات التدريب ووضع استراتيجية قومية للتدريب، والثاني ربط التعليم بسوق العمل، والثالث هو البحث العلمي.

وأضاف العناني خلال استضافته في برنامج الحوار الوطني مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك 18 وزارة ضمن تشكيل المجلس المقترح، ونرى أن تضاف إليها وزارة التنمية المحلية ووزارة الاستثمار، وهناك أيضا بعض العناصر التي نقترح إضافتها.

ولفت إلى أن هذا المجلس يملك 3 أذرع، الأولى وضع التشريعات، والثانية آليات التنفيذ، والثالث الجزء التوعوي، وهذه الأذرع لها خبراء يجب أن ينضموا للمجلس، وهناك اجتماعات كل 3 أشهر تصدر تقرير يرفع للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه ضمانات نجاح المجلس.
 

الدكتور هشام العناني حزب المستقلين الجدد المجلس الأعلى للتعليم والتدريب محاور رئيسية