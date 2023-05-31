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الخميس 01 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نهائي الدوري الأوروبي.. النصيري يقود هجوم إشبيلية أمام روما

إشبيلية
إشبيلية
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أعلن خوسيه لويس مينديليبار، المدير الفني لفريق إشبيلية الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة روما الإيطالي، في المباراة التي تجمع بينهما في نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2023.

ويحتضن ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست، اليوم الأربعاء، نهائي الدوري الأوروبي بين روما وإشبيلية، التي تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الدولي المغربي يوسف النصيري، هجوم الفريق الأندلسي أمام الذئاب، كما يتواجد مواطنه ياسين بونو في حراسة مرمى اللوس روخي بلانكوس.

تشكيل إشبيلية 

حراسة المرمى: ياسين بونو 

خط الدفاع: نافاس - جوديل - بادي - أليكس تيليس 

خط الوسط الدفاعي: فرناندو - إيفان راكيتيتش 

خط الوسط الهجومي: أوكامبوس - توريس - جيل 

وفي الهجوم: يوسف النصيري.

وعبر إشبيلية إلى نهائي الدوري الأوروبي بعدما تخطى يوفنتوس الإيطالي، بينما تأهل روما إلى المباراة النهائية بعدما فاز على باير ليفركوزن الألماني في دور نصف النهائي.

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