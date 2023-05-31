أدونيس يكتب عن "تحولات": هذا المشروع

الأربعاء 31/مايو/2023 - 08:50 م

منذ صدور مجلة «شعر»، وبعدها «مواقف»، و«الآخر» كنت شديد الحرص على استقصاء الكتابة الشعرية العربية عند الأجيال الشابة، وبخاصة في كل ما يتصل بالرؤية إلى الحياة والإنسان والعالم، وطُرق التعبير وجمالية اللغة.

وقد تبين لي، بدءًا من السنوات الأولى في هذا القرن أن ثمة انعطافًا مُهمًّا على أكثر من صعيد في هذه الكتابة، خصوصًا عند المرأة، ونظرًا لغياب هذه المجلات التي كانت تحتفي بالإبداع العربي في جميع الميادين، فكرت في طريقة تُعوِّض عنها، لتجديد الاحتفاء بالإبداعات العربية.

هكذا أخذت أتساءل في ذات نفسي: ترى ألا يمكن أن نجد شخصًا عربيًّا يدعم الشعر، كتابةً ونشرًا، لا لشيء إلا لوجه الشعر نفسه؟

ومن جميل المصادفات، كما يحدث أحيانًا للشاعر عندما تتلألأ في مخيلته خطاطة لقصيدة جديدة، التقيت الأستاذَ عبد الرحيم علي، في إطار مناسبة ثقافية في باريس، وفي أثناء حديث تبادلنا فيه بعض الأفكار، ذكرت له ما كنت أعزم على العمل لتأسيسه، وهو مشروع ينشر دوريًّا، شعر هذه الأجيال الشابة، في صيغة كتاب خاص بكل شاعر، وينهض اختياره ونشره على أساسيين:

الأول: أنه يحقق في رؤيته وطُرُق تعبيره، قطيعة جمالية وفكرية مع الشعر السائد.

الثاني: أن فيه ما يؤسس لعلاقات جديدة بين الكلمة والكلمة، وبين الكلمة والشيء، وبين كتابة الشعر من جهة، وقراءته وفهمه وتلقيه من جهة ثانية، ومعنى ذلك أن يكون فيه ما يؤسس لأفق آخر في الكتابة الشعرية العربية جماليًّا ومعرفيًّا.

وقد فوجئت حقًّا عندما استجاب على الفور قائلًا: يُسعدني أن أحتضن هذا المشروع في جوانبه المادية والثقافية، وكان أن اتفقنا على تسمية المشروع «تحولات».. وها نحن معًا نبدأ العمل.

