بحضور البابا تواضروس.. وزير الشباب يشهد احتفالية دخول السيد المسيح

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفي حضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالية دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة أرض مصر، والتى أقيمت فى كنيسة أبي سرجة بمصر القديمة، وذلك فى إطار فعاليات إحياء مسار العائلة المقدسة الذى اعتمدته الدولة مسارًا سياحيًّا عالميًّا.

حضر الاحتفالية عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات ، وعدد من الشخصيات العامة والنيابية والتنفيذية، ومجموعة كبيرة من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والآباء الكهنة والشمامسة.

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي الإخوة الأقباط بعيد دخول السيد المسيح مصر، مشيرًا الى أننا دائمًا في أعياد سويًا.

وأكد أن إحياء مسار العائلة المقدسة ؛ يُعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية، ويؤكد اهتمام الدولة المصرية بإحياء مسار العائلة المقدسة، وتنفيذ أعمال التطوير الشامل للمسار بجميع المحافظات.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدًا الأول من يونيو الموافق ٢٤ بشنس (الشهر القبطي)، بعيد دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة أرض مصر.

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